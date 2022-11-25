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九合一最後衝刺 翁章梁固守海區王育敏山區拜票

2022/11/25 11:14（11/25 11:56 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）選戰最後一天嘉義縣國、民兩黨縣長候選人紛紛出動車隊掃街，今天上午翁章梁在海區朴子、太保拜票，王育敏在山區竹崎、番路活動，晚間不約而同將在民雄踩街正面對決。

尋求連任的民進黨嘉義縣長翁章梁，上午在朴子市及太保市陪同民進黨市長與議員候選人車隊掃街。

翁章梁告訴中央社記者，朴子市長候選人涂建軒參選以來努力爭取鄉親支持，也提出政見3支鑰匙要啟動朴子發展，未來公所與縣府就能加速合作，選擇涂建軒就是支持朴子的進步。

翁章梁也說，爭取連任的嘉義縣副議長陳怡岳是農工大縣的議會推手，懇請鄉親支持連任。太保市長候選人戴光宗始終腳踏實地拜票，提出新太保的願景爭取鄉親支持，呼籲鄉親一起票投民進黨的候選人。

國民黨嘉義縣長候選人王育敏拜票車隊，上午則從竹崎親水公園集結出發，車掃竹崎與番路鄉。

王育敏表示，今天是選戰最後一天，上午來到竹崎，下午還要到新港、民雄掃街拜票，選戰最後已經感受到鄉親想要改變的決心，會全力衝刺、全力以赴，贏得最後的勝選，也請大家支持王育敏，讓王育敏為嘉義縣政拚第一。

翁章梁今晚安排在民雄踩街，人馬在民進黨民雄鄉長候選人黃芳蘭競選總部集合，遊民雄市區；王育敏晚上也排在民雄舉行歡樂遊行嘉年華踩街，由國民黨民雄鄉長候選人林于玲陪同。雙方陣營不約而同，選前一夜將在民雄對決。（編輯：郭諭儒）1111125

#王育敏
#翁章梁
#民進黨
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