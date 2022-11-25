九合一大選前最後衝刺 陳其邁：拜託市民一定要投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

選前最後一天，尋求連任的高雄市長陳其邁（前左4）25日上午接受媒體聯訪表示，希望把握每分每秒，全力向市民催票，讓他再拚4年，呼籲在外遊子或在地市民踴躍投票。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）選前最後一天，尋求連任的高雄市長陳其邁今天白天車隊掃街，晚上舉辦選前之夜。陳其邁說，希望把握每分每秒，全力向所有市民催票、拜託，讓他再拚4年。

陳其邁今天上午到左營、楠梓區車隊掃街，下午再到鼓山區車隊掃街，接著晚間7時在高雄捷運鳳山西站旁舉辦選前之夜。此外，陳其邁的妻子吳虹、兒子陳政通也分頭為民進黨高市議員候選人輔選，協助爭取議會過半。

陳其邁今天上午車隊掃街前接受媒體聯訪表示，希望把握每分每秒，全力向所有市民拜託，讓他再拚4年；也呼籲在外遊子或在地市民踴躍投票，「因為你不投票，別人就幫你決定。選對人拚市政非常重要，對城市未來發展也至關緊要。」

陳其邁說，高雄捷運建設或大型招商引資、擴大就業等，還有很多事情要努力，因此他呼籲所有市民「拜託一定要投票」。同時也希望民進黨在議會過半，讓未來推動各項建設等方面能更有力。

對於前高雄市長韓國瑜日前為國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選時說，民進黨所有高雄立委加上陳其邁，用英文討論高雄，都不會是柯志恩的對手。陳其邁回說，「韓市長愛說笑，希望他有空多回來高雄走走」。

陳其邁車隊掃街最後2天回防市區，昨天南高雄、今天北高雄，晚上再到人口第一大區的鳳山區舉辦選前之夜，選前最後衝刺，盼衝高投票率，拚市長連任且民進黨議會過半。（編輯：郭諭儒）1111125