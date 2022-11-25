選前最後衝刺 馬英九：謝國樑會很爭氣

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選舉投票倒數計時，前總統馬英九（右2）25日上午到基隆市為國民黨基隆市長候選人謝國樑（右3）站台，謝國樑緊握馬英九的手，高喊「勝利再握」。（謝國樑競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月25日

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（中央社記者高華謙、王揚宇、沈如峰基隆25日電）前總統馬英九今天到基隆市為中國國民黨基隆市長候選人謝國樑站台，謝國樑緊握馬英九的手表示，相信明天投票日一定勝利；馬英九說，謝國樑會很爭氣。

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安日前稱曾與馬英九「死亡之握」，謝國樑19日與馬英九合體時就要求握手，還說是「勝利之握」；謝國樑上午更舉辦「勝利再握」活動，邀馬英九吃早餐並車隊掃街。

媒體報導，有基層公務人員指基隆市環境保護局長賴煥紘利用職務之便，在群組中動員環保局員工報名參加民主進步黨基隆市長候選人蔡適應造勢活動。

謝國樑接受媒體聯訪表示，他較在意環保局這陣子都沒處理抹黑他的不具名布條，如果又動員基隆市政府員工參加造勢，這不是非常稱職。

不過，賴煥紘告訴中央社記者，他沒在報導中的群組內，更沒動員輔選，只傳給好友25日造勢晚會訊息，希望好友下班後參加；他是政務官，已依法請假輔選，但沒利用公務系統輔選，遺憾選舉最後關頭遭曲解與栽贓。

至於馬英九上午與晚間都在基隆陪謝國樑車隊掃街，沒到台北市幫國民黨台北市長候選人蔣萬安站台，是否基隆選情較危險？馬英九表示，這一、兩個月態度一樣，「哪邊有需要我就去。」

此外，謝國樑昨天說，選舉倒數，包括國民黨在內各陣營不要出特別狀況或怪招，保護好自己安全，穩定、平安度過。

蔡適應上午接受媒體聯訪表示，國民黨候選人口口聲聲不要出怪招，但這段時間時間出怪招、奧步的都是國民黨，包括以不實言論抹黑他。

謝國樑說，他是很誠心呼籲各陣營，台灣民主已非常成熟，各陣營候選人要把最後時刻穩定局勢，保護好自己安全，不要出任何意外，沒針對任何政黨或候選人，而是每個候選人都有這義務。（編輯：李明宗）1111125