盧秀燕稱換市長健保補助會取消 蔡其昌回批抹黑

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尋求連任的台中市長盧秀燕表示，市長若換人健保補助會取消。民進黨台中市長候選人蔡其昌（右2）25日接受媒體聯訪時說，健保不但會持續補助，敬老愛心卡預算也會比盧秀燕多一倍，講了無數次還要抹黑。中央社記者蘇木春攝 111年11月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）尋求連任的台中市長盧秀燕，昨天在造勢活動說市長若換人健保補助會取消，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，不但持續補助，敬老愛心卡預算也加倍，講了無數次還要抹黑。

蔡其昌今天前往烏日玉闕朝仁宮參拜，並在立委林靜儀、市議員候選人張家銨、曾威等人陪同下，登上車隊在烏日與霧峰區掃街拜票，全力爭取選民支持。

針對盧秀燕昨天在造勢晚會說，市長若換人健保補助會取消，蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，裝睡的人叫不醒，他已經演講近千場，在媒體面前也講過無數次，蔡其昌福利比盧秀燕更好，健保不但持續補助，對敬老愛心卡預算會比盧秀燕多一倍，講了無數次還要抹黑別人，這種候選人就是台中市敗壞選風的罪魁禍首。

他說，現任市長應該要跟市民說接下來4年要做什麼，但盧秀燕沒有政見、沒有看法、沒有增加福利，卻只會製造恐慌、恐嚇選民、抹黑製造對立，台中市有這樣的市長真的令人感到難過、遺憾。

媒體提問選前最後一天的心情，蔡其昌說，心情都很平靜，從第一天開始就是抱持著堅定、果決、希望台中更好的心情投入選戰，到最後一天心情還是一樣。（編輯：郭諭儒）1111125