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千元大鈔藏吸管行賄 彰化村長候選人遭羈押

2022/11/25 14:32（11/25 14:51 更新）
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彰化檢方25日宣布查獲田尾鄉邱姓村長候選人及鄭姓樁腳以現金賄選，檢方指出，邱姓村長候選人等人涉嫌將千元大鈔藏在吸管行賄。（彰化地檢署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月25日
彰化檢方25日宣布查獲田尾鄉邱姓村長候選人及鄭姓樁腳以現金賄選，檢方指出，邱姓村長候選人等人涉嫌將千元大鈔藏在吸管行賄。（彰化地檢署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化檢方查獲田尾鄉邱姓村長候選人及鄭姓樁腳以現金賄選；檢方指出，邱姓村長候選人等人涉嫌將千元大鈔捲起來藏在吸管行賄，邱姓村長候選人訊後遭羈押，鄭姓樁腳交保。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞指出，檢方昨天動員多組檢察官，查獲2件現金賄選案；地檢署檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局北斗分局等單位，查獲田尾鄉邱姓村長候選人及鄭姓樁腳以每票新台幣1000元，向多名選民行賄，邱姓村長等人為掩人耳目，還將紙鈔藏在吸管中。

邱姓村長候選人及鄭姓樁腳經訊問後，檢察官認為2人涉嫌違反選罷法，邱姓村長候選人遭檢方聲請羈押獲准，鄭姓樁腳則諭令3萬元交保。

檢方另在彰化芳苑鄉查獲洪姓樁腳涉嫌以每票1000元行賄，要求支持特定鄉長及鄉民代表候選人，檢察官訊問後，認為洪姓樁腳違反選罷法嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：郭諭儒）1111125

#蔡奇曉
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蔡奇曉
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