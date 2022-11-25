嘉縣太保市長選舉糾紛 候選人戴光宗地檢署陳情

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民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗（前右2）25日在同黨立委蔡易餘（前右3）等陪同下，到嘉義地檢署陳情，盼檢察官儘速偵辦志工遭毆傷案。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日

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（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義縣25日電）民進黨嘉縣太保市長候選人戴光宗今天前往地檢署陳情與按鈴申告，希望檢察官儘速偵辦日前總部志工被毆案件，請檢察官保護無辜者，民主選舉不應該讓暴力行為介入。

戴光宗今天由立委蔡易餘陪同前往地檢署陳情與按鈴申告，懇求檢察官儘速偵辦總部志工被無黨籍嘉義縣太保市長候選人鄭淑分支持者黃文峯等3人圍毆案件。

戴光宗說，他的家人和支持者至今終日活在恐懼當中，請檢察官保護無辜者，民主選舉，不應該讓暴力行為介入。

蔡易餘指出，事發到現在最關鍵的監視器畫面，警局不敢公布，造成人心惶惶，錯誤資訊滿天飛，不得已今天才會來到地檢署，懇求檢察官儘速偵辦，昨天被害志工已經完成兇手指認程序，確認遭黃文峯等3人圍毆，請檢察官核發拘票將兇手逮捕歸案。

鄭淑分則由現任太保市長黃榮利陪同下在競選總部召開記者會回應；黃榮利說，黃文峯與對方志工發生拉扯雙方均有傷勢，全案已進入司法調查程序，戴光宗不應為了拉抬選情，用放大鏡無限上綱與渲染，企圖營造弱者、打悲情牌。

黃榮利表示，黃文峯是他妹婿，黃文峯絕對不會逃避，但不願選前被對方拿來炒作新聞，選後會出來面對，到時真相就大白了。

警方指出，鄭淑分陣營23日深夜在太保市逐戶發放文宣，遭戴光宗陣營認為是黑函，雙方人馬發生爭吵、拉扯，互控傷害，24日凌晨將人帶至嘉義縣警局水上分局太保分駐所做筆錄，隨後在分駐所外面雙方人馬再度起衝突，訊問相關涉案人後，依傷害罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111125