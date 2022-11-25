更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 政治

九合一選舉最後階段 屏東3縣長候選人車掃催選票

2022/11/25 16:06（11/25 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前右）25日上午到屏東市建國市場拜票，爭取選民支持。（蘇清泉競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月25日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前右）25日上午到屏東市建國市場拜票，爭取選民支持。（蘇清泉競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）明天就是九合一選舉投票日，屏東縣長候選人周春米、蘇清泉、詹智鈞皆以車隊掃街最後拚搏，期盼催出選票，爭取選民認同。

民進黨屏東縣長候選人周春米今天回防屏東市區，與屏東縣長潘孟安早上及下午都以車隊大規模掃街，傍晚則舉行選前之夜大遊行，周春米在臉書（facebook）呼籲，「希望大家一起走最後一哩路，延續驕傲，創造歷史。」

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天上午到了屏東市建國市場拜票，下午回到故鄉東港鎮徒步遊行，晚間則再前往屏東市區，與國民黨屏東市長候選人周佳琪一同參加造勢晚會，凝聚黨內團結氣勢。蘇清泉表示，希望重新構築榮耀與幸福基礎，關鍵就在明天。

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞最後一天衝刺以車掃為主，爭取選民支持，下午在萬丹、新園、東港等鄉鎮，晚間則回到屏東市區。（編輯：謝雅竹）1111125

選前最後衝刺，時代力量屏東縣長候選人詹智鈞（左）進行車隊掃街拜票，25日下午到萬丹、新園、東港等鄉鎮，晚間則回到屏東市區。（詹智鈞競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月25日
選前最後衝刺，時代力量屏東縣長候選人詹智鈞（左）進行車隊掃街拜票，25日下午到萬丹、新園、東港等鄉鎮，晚間則回到屏東市區。（詹智鈞競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月25日
#周春米
#蘇清泉
#詹智鈞
周春米
九合一選前最後拚搏 屏東縣長3選將車隊掃街爭取支持 鄭文燦屏東輔選 籲建立周春米障礙獲高得票率
蘇清泉
蘇清泉造勢會 馬英九、韓國瑜喊出「最接近勝選」 「票投國民黨兩岸無戰場」 馬英九：避戰就要謀和
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
東檢再查獲7件現金買票 累計台東已28件賄選案