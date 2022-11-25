九合一選舉最後階段 屏東3縣長候選人車掃催選票

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前右）25日上午到屏東市建國市場拜票，爭取選民支持。（蘇清泉競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）明天就是九合一選舉投票日，屏東縣長候選人周春米、蘇清泉、詹智鈞皆以車隊掃街最後拚搏，期盼催出選票，爭取選民認同。

民進黨屏東縣長候選人周春米今天回防屏東市區，與屏東縣長潘孟安早上及下午都以車隊大規模掃街，傍晚則舉行選前之夜大遊行，周春米在臉書（facebook）呼籲，「希望大家一起走最後一哩路，延續驕傲，創造歷史。」

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今天上午到了屏東市建國市場拜票，下午回到故鄉東港鎮徒步遊行，晚間則再前往屏東市區，與國民黨屏東市長候選人周佳琪一同參加造勢晚會，凝聚黨內團結氣勢。蘇清泉表示，希望重新構築榮耀與幸福基礎，關鍵就在明天。

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞最後一天衝刺以車掃為主，爭取選民支持，下午在萬丹、新園、東港等鄉鎮，晚間則回到屏東市區。（編輯：謝雅竹）1111125