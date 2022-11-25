彰化縣長選舉 藍綠候選人掃街籲選民出門投票

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國民黨彰化縣長候選人王惠美（左3）等人25日到員林市中山路、員林大道交界處拜票，向路過民眾問好，王惠美也呼籲支持者26日一定要出門投票。（王惠美競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）明天是投票日，國民黨競選連任的彰化縣長王惠美及民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天行程滿檔，王惠美站路口拜票，籲支持者出門投票；黃秀芳在鹿港掃街，強調改變彰化在明天。

明天就是投票日，王惠美和黃秀芳今天把握機會站路口及掃街爭取民眾支持，2人今晚都選在彰化市舉辦造勢晚會。

王惠美上午先在員林市中山路、員林大道交界處站路口，向路過的通勤族打招呼問好，緊接著前往鹿港鎮，以車隊方式在鹿港鎮主要街道拜票，呼籲支持者明天一定要出來投票。

至於黃秀芳上午也到鹿港鎮第一市場拜票，有民眾看到黃秀芳特別送上包子和粽子，象徵「包中」，黃秀芳也利用機會提醒民眾明天一定要出門投票。

黃秀芳接受媒體聯訪時指出，她從南彰到北彰拜票，感受到鄉親熱情，很多鄉親說彰化過去4年空轉浪費好多時間，這次一定要堅定支持翻轉彰化，彰化縣改變的機會就在明天，呼籲選民掌握神聖的一票。（編輯：郭諭儒）1111125