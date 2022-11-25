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澎湖選前之夜 3選將掃街拜票從早拼到晚

2022/11/25 18:40（11/25 19:06 更新）
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爭取連任的國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉（右2）25日由競選總部成員與志工陪同，從湖西、馬公澎南區等村里展開地毯式掃街，並至各地廟宇上香祈福，透過廣播向各村里報告施政成果，多名騎乘代步車的長者到場表達支持。（賴峰偉競總提供）中央社 111年11月25日
爭取連任的國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉（右2）25日由競選總部成員與志工陪同，從湖西、馬公澎南區等村里展開地毯式掃街，並至各地廟宇上香祈福，透過廣播向各村里報告施政成果，多名騎乘代步車的長者到場表達支持。（賴峰偉競總提供）中央社 111年11月25日
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（中央社澎湖縣25日電）澎湖選前之夜，3位縣長候選人今天都把握最後1天時間，民進黨陳光復與國民黨賴峰偉展開全島地毯式掃街拜票；無黨籍葉竹林晚間在文澳市場旁廣場舉辦感恩晚會，為激烈選情拉到最高峰。

在澎湖縣「5鄉1市」中，馬公市是超級大票倉。爭取連任的賴峰偉拜票列車，今天由競選總部與志工陪同下，從湖西、馬公澎南區等村里展開地毯式掃街，並至各地廟宇上香祈福，透過廣播依序向各村里報告施政成果，多位騎乘代步的長者到場表達支持，晚間則回到大馬公市區掃街，呼籲鄉親集中選票支持賴峰偉。

綠營陳光復則採聯合競選方式，今天一早兵分2路，分別由立委楊曜等帶領各級參選人前往北辰市場掃街拜票，陳光復則以車隊方式，展開全島大掃街，晚間則回到馬公競選總部，要一一催出每張選票，一起為澎湖挺身而出贏得這場選戰。

葉竹林今晚在馬公文澳市場東側廣場舉辦感恩晚會，他感性的說，天道酬勤「天意就是民意」，籲請鄉親集中選票「換新衫」終結藍綠惡鬥，未來也將全面追查所有「疑案」，讓真象水落石出。（編輯：孫承武）1111125

民進黨籍澎湖縣長候選人陳光復（車上左）25日選前最後一天選擇以車隊方式展開全島大掃街，盼催出每一張選票，邀請民眾一起為澎湖挺身而出、贏得選戰。（陳光復競總提供）中央社 111年11月25日
民進黨籍澎湖縣長候選人陳光復（車上左）25日選前最後一天選擇以車隊方式展開全島大掃街，盼催出每一張選票，邀請民眾一起為澎湖挺身而出、贏得選戰。（陳光復競總提供）中央社 111年11月25日
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