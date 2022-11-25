台東選前之夜 藍綠重兵集結市區徒步掃街

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選前之夜，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（前左2）、台東市長候選人陳銘風（前左）等人25日親自帶隊，從饒慶鈴競選總部出發，徒步掃街，盼催出每一張選票。中央社記者盧太城台東攝 111年11月25日

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東選前之夜慣例，候選人集結重兵在台東市區徒步掃街，把握最後機會懇託，市區今晚相當熱鬧，鞭炮聲此起彼落，市民也揮手致意。

拚連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴、台東市長候選人陳銘風、議員候選人吳秀華，集結支持者從台東市四維路的饒慶鈴競選總部出發。

出發前饒慶鈴向現場鄉親說，4年前她和當時的市長候選人張國洲、吳秀華同樣從這裡出發，向鄉親握手懇託，每雙溫暖的手及堅定眼神都是她前進動力。今天她與陳銘風、吳秀華一起出發，除了要爭取民眾對她這4年執政的肯定，更要懇託民眾讓縣市合作並進。

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪、台東市長候選人洪宗楷及縣議員等候選人帶著龐大隊伍從台東市最熱鬧的大同路和中華路口出發。

出發前劉櫂豪告訴熱情的民眾，這是一場造好新台東的社會運動，這場運動不僅是候選人參加，有越來越多台東民眾抱著對這塊土地的期待加入「台東隊」隊伍，未來無論是在縣政府、議會、鄉鎮市公所、代表會，都不會忘記縣民給台東隊的責任和期許。（編輯：謝雅竹）1111125