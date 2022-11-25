謝國樑選前夜冒雨遊行 持發光氣球盼溫暖點亮基隆

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國民黨基隆市長候選人謝國樑（前左3）25日晚間在大雨中手持氣球，展開選前之夜大遊行，全力催票。謝國樑表示，愛心造型的發光氣球帶有溫暖點亮基隆的意涵。中央社記者高華謙攝 111年11月25日

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（中央社記者高華謙基隆25日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天晚間在前行政院長江宜樺陪同下，在大雨中拿氣球展開選前之夜遊行，一路走約2公里，謝國樑說，愛心造型的發光氣球有溫暖點亮基隆的意涵。

明天就要投票，謝國樑今天晚間與前行政院長江宜樺及全體國民黨議員候選人，在基隆市區舉行「翻轉基隆向前行」選前之夜遊行，一行人從國民黨基隆市黨部出發，沿信一路、富狗橋、仁一路繞行田寮河畔一圈後，返回黨部。

由於沒有預先彩排過，且下起滂沱大雨，一開始出發前場面有點混亂，一行人停在原地拉布條拍照、不停喊口號，謝國樑還提醒競辦人員「可以開始走了」；起初開始走時腳步稍快，後來走一陣子後漸漸找到節奏，沿途敲鑼打鼓、放煙火助陣，遊行隊伍大喊「謝國樑凍蒜」「謝國樑拜託」，場面熱絡。

謝國樑遊行完後表示，他覺得沿途民眾都很熱情，讓他感到非常振奮，雖然雨下很大，但江宜樺也全程陪伴他，讓他感到非常大鼓勵，他對明天的結果非常有信心。

謝國樑說，江宜樺是基隆市在地子弟，且對軍港遷移等基隆相關政見都相當關注，所以在選前最後幾個小時，力邀江宜樺幫自己加油打氣；基隆是選情最激烈的地區，希望所有支持者明天都要出來投票。

江宜樺表示，他對謝國樑非常有信心，謝國樑可說是難得一見、且在各方面條件都非常優秀的市長人選，這次不只藍營民眾，很多中間選民也期待謝國樑能成為基隆市長，讓基隆成為一個有溫暖、有發展與有希望的城市。（編輯：張銘坤）1111125

國民黨基隆市長候選人謝國樑（前左4）25日選前之夜舉辦遊行造勢，前行政院長江宜樺（前右3）也到場力挺，遊行隊伍在正式開始前一同拉布條合影。中央社記者高華謙攝 111年11月25日