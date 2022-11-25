雲林藍綠候選人尬場 同在斗六市掃街拜票

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民進黨雲林縣長候選人劉建國（前中）25日晚間率領同黨斗六市長候選人許百芳（前右2）等人，一同從競選總部出發，在斗六市區徒步掃街拜票，沿途許多民眾高喊「凍蒜」、「加油」表達支持。中央社記者姜宜菁攝 111年11月25日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣各鄉鎮市中，以斗六市人口數最多。民進黨雲林縣長候選人劉建國和拚連任的雲林縣長張麗善在選前之夜同在斗六市徒步掃街拜票，向民眾宣傳政見並呼籲明天一定要投票。

由於藍綠雙方陣營都在斗六市徒步掃街，雲林縣斗六警分局研判雙方陣營遊行路線，推估隊伍可能會民生路段交會，布署逾150名警力，維護遊行安全。另外針對沿線路口加派警力疏導管制交通。

根據雲林縣府民政處統計，斗六市人口逾10萬人，虎尾鎮有7萬多人居次，劉建國和張麗善不約而同直攻雲林縣大票倉，晚間在斗六市徒步掃街，爭取選民認同。

劉建國率領斗六市長候選人許百芳等黨籍候選人，從公明路的競選總部出發，在斗六市區掃街拜票，沿途許多民眾高喊「凍蒜！加油！」，並爭相與劉建國握手，他緊握每個鄉親的手拜託支持。

劉建國指出，選前之夜做最後衝刺，以徒步掃街方式展現團隊氣勢，向更多選民宣傳政見，進而爭取選民的認同，大家一起改變雲林，創造新雲林。

劉建國呼籲選民明天一定要去投票，雖然此次是地方選舉，可是跟大家的經濟、產業有關，盼大家團結，讓他有機會入主雲林縣政府，為民服務，同時希望民進黨所提名的候選人全壘打，讓民進黨贏得最後勝利。

張麗善則與拚連任的斗六市長候選人林聖爵以及藝人白雲、黃建群、苗真等人，從斗六聯合競選總部出發徒步掃街，隨後趕至虎尾鎮，與鎮長候選人丁學忠會合，從虎尾天后宮出發徒步掃街。

張麗善說，自己以非常輕鬆的心情面對明天選舉結果，感謝大家多年來對她的支持肯定及鼓勵，尤其選舉期間全力相挺，讓她在面臨困境時無畏挑戰，最重要的是大家給予的溫暖後盾。

張麗善認為，選舉是一時的，做人要誠懇與誠實才是一輩子，並呼籲選民明天出來投票，投下給她的肯定認同就是莫大鼓勵。（編輯：謝雅竹）1111125