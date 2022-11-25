蔡適應選前之夜辦牽手護基隆活動 盼延續進步光榮

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民進黨基隆市長候選人蔡適應25日選前之夜舉辦「點亮基隆 手護光榮」遊行活動，儘管天氣不佳，仍有許多支持者穿著雨衣熱情揮舞旗幟，高喊「凍蒜」、基隆加油等口號。中央社記者王揚宇攝 111年11月25日

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（中央社記者王揚宇基隆25日電）選戰進入倒數階段，民進黨基隆市長候選人蔡適應今晚舉辦牽手護基隆活動。基隆市長林右昌說，不論明天雨下多大，市民都一定要出來投票，支持蔡適應、守護基隆。

蔡適應表示，市民朋友一定要站出來，挺基隆的進步，挺基隆下一次的光榮。

26日就是九合一選舉投票日，蔡適應在今晚的選前之夜，舉辦「點亮基隆，手護光榮」活動，邀請市民在忠一路、孝二路、仁五路、愛三路區域，於晚間6時18分一同牽起手，讓基隆進步繼續延續下去。

儘管下著雨，許多蔡適應的支持者穿著雨衣，站在路邊或騎樓，揮舞旗幟，高喊蔡適應「凍蒜」、基隆加油等口號，而蔡適應跟林右昌在戰車上，向支持者揮手表達感謝，懇請大家26日一定要出來投票，並沿這些區域車隊掃街拜票。

林右昌會前接受媒體聯訪表示，這是全台灣最歡樂、最感性、最感動人的一場選前活動，明天無論如何，即便下再大的雨，大家都要出門投票，守護基隆過去的光榮及進步改變。

蔡適應說，市民朋友一定要站出來，挺基隆的進步，挺基隆下一次的光榮；26日將迎向一個新的未來、新的城市，這是奠基在林右昌8年的努力，讓他來接棒，會努力讓基隆成為光榮、偉大的城市。（編輯：林興盟）1111125