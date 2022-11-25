周春米嘉年華大遊行 歡樂拚出屏東第一女縣長

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民進黨屏東縣長候選人周春米（前左）25日選前之夜舉辦大遊行，與屏東縣長潘孟安（前中）、同黨屏東市長候選人李清聖（前右）一起徒步繞行屏東市區，用歡樂嘉年華的形式向民眾致意。中央社記者李卉婷攝 111年11月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）民進黨屏東縣長候選人周春米今天舉行選前之夜大遊行，周春米說，「用歡樂嘉年華的方式，迎向屏東新希望，拚出屏東第一女縣長」。

周春米選前之夜大遊行與屏東縣長潘孟安、民進黨屏東市長候選人李清聖及縣議員候選人一起徒步繞行屏東市區，沿途與民眾熱情打招呼。

周春米在大遊行前接受媒體聯訪表示，最後決戰時刻，用歡樂嘉年華方式完成選前之夜，也用歡樂心情迎向屏東新希望。

周春米表示，支持周春米有3個意義，肯定潘孟安就是支持周春米、拚出屏東第一女縣長、獲得高得票率，希望民眾催票、拉票、固票。至於此刻心情如何？她說，「心情很穩定」，希望把接下來選舉行程順利圓滿走完。（編輯：孫承武）1111125