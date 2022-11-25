更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情12/300
首頁 / 政治

周春米嘉年華大遊行 歡樂拚出屏東第一女縣長

2022/11/25 20:02（11/25 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨屏東縣長候選人周春米（前左）25日選前之夜舉辦大遊行，與屏東縣長潘孟安（前中）、同黨屏東市長候選人李清聖（前右）一起徒步繞行屏東市區，用歡樂嘉年華的形式向民眾致意。中央社記者李卉婷攝 111年11月25日
民進黨屏東縣長候選人周春米（前左）25日選前之夜舉辦大遊行，與屏東縣長潘孟安（前中）、同黨屏東市長候選人李清聖（前右）一起徒步繞行屏東市區，用歡樂嘉年華的形式向民眾致意。中央社記者李卉婷攝 111年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）民進黨屏東縣長候選人周春米今天舉行選前之夜大遊行，周春米說，「用歡樂嘉年華的方式，迎向屏東新希望，拚出屏東第一女縣長」。

周春米選前之夜大遊行與屏東縣長潘孟安、民進黨屏東市長候選人李清聖及縣議員候選人一起徒步繞行屏東市區，沿途與民眾熱情打招呼。

周春米在大遊行前接受媒體聯訪表示，最後決戰時刻，用歡樂嘉年華方式完成選前之夜，也用歡樂心情迎向屏東新希望。

周春米表示，支持周春米有3個意義，肯定潘孟安就是支持周春米、拚出屏東第一女縣長、獲得高得票率，希望民眾催票、拉票、固票。至於此刻心情如何？她說，「心情很穩定」，希望把接下來選舉行程順利圓滿走完。（編輯：孫承武）1111125

#周春米
#潘孟安
#屏東
周春米
九合一選舉最後階段 屏東3縣長候選人車掃催選票 九合一選前最後拚搏 屏東縣長3選將車隊掃街爭取支持
潘孟安
黃偉哲麻豆造勢 細數4年政績盼讓台南繼續前進 屏東國際滑輪溜冰場啟用 打造體育好手發展基地
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡英文喊話讓蔡適應順利接棒 基隆建設不中斷