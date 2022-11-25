蔡英文喊話讓蔡適應順利接棒 基隆建設不中斷

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（中央社記者王揚宇基隆25日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天說，基隆在發展、改變的路徑上，「我很害怕選到不是我們心中所要的」，基隆建設會中斷，請大家支持民進黨基隆市長候選人蔡適應，讓他順利接棒，「支持蔡適應，讓蔡英文更好做事」。

選前最後衝刺，前副總統陳建仁今天稍早陪同蔡適應車隊掃街拜票。陳建仁說，蔡適應跟基隆市長林右昌為市政建設不遺餘力，蔡適應站在林右昌的肩膀上，一定可以帶領基隆市民看得更遠、生活更美滿。

而到下午，蔡英文在林右昌、蔡適應等人陪同下，前往基隆市七堵區大德廟參拜。

蔡英文致詞時說，林右昌擔任基隆市長，做的很好，現在已經做了很多重大建設，未來還有很多要做，希望讓這個團隊、建設繼續下去，基隆就可以大翻新。

蔡英文說，基隆在發展、改變的路徑上，「我很害怕選舉選到不是我們心中所要的」，怕建設會中斷、遲緩下來，甚至跟中央的配合沒有那麼好；因為在其他縣市確實有出現過這種情況，像以前跟中央配合很好的縣市長無法連任，換一個縣市長後，很多東西就停下來。

蔡英文指出，現在基隆在趕時間，要全速往前走，希望接手林右昌的市長，是熟悉基隆市政的人，而這個最適合的人就是蔡適應。

蔡英文表示，2020年總統選舉，她在基隆的得票率不錯，這是大家給的支持，「如果2020年你支持蔡英文，這次讓我再拜託一下，來支持蔡適應，而且支持蔡適應，讓蔡英文更好做事情，因為我後面還要跟基隆市府做很多事」。

蔡英文說，在這最後關頭，拜託大家為了基隆未來發展，要把所有力氣拿出來催票，支持蔡適應，這樣就過關了。

蔡適應指出，過去的基隆因為中央跟地方不同調，造成發展嚴重延宕，那幾年是基隆的灰暗時代，這是所有基隆人心中的痛；如今他跟林右昌讓基隆做改變，中央也很支持，希望能把此政策理念繼續推動下去，他會繼續努力讓基隆繼續進步。（編輯：林克倫）1111125