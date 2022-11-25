5度幫謝國樑站台 朱立倫：真正愛台灣就出來投票

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國民黨主席朱立倫（中）25日下午陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑（中右）進行車隊掃街前接受媒體聯訪表示，在最後關鍵時刻，每一票都很重要，呼籲「真正愛台灣就出來投票」，用選票改變基隆與台灣每個地方。（朱立倫團隊提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月25日

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（中央社記者高華謙基隆25日電）基隆市長選戰激烈，今天是中國國民黨主席朱立倫第5度為國民黨市長候選人謝國樑站台，朱立倫呼籲每一票都要出來投，「真正愛台灣就出來投票」，用選票改變基隆與台灣每個地方。

明天就是投票日，朱立倫今天下午陪同謝國樑在基隆市區進行車隊掃街前接受媒體聯訪表示，國民黨今天包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺與他自己都到基隆市，在最後關鍵時刻，每一票都很重要，謝國樑一定要當選，這是改變基隆機會，每一票都要出來投。

媒體詢問會不會去幫國民黨新北市長候選人侯友宜站台，朱立倫說，全台灣包括桃園、基隆與台北都很重要，新北最強母雞侯友宜一定會順利高票連任，但每一票都很重要，絕對不能輕忽。（編輯：張銘坤）1111125