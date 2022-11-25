謝福弘選前之夜 馬英九站台力挺籲支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷苗栗25日電）國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天舉辦選前之夜造勢活動，應邀站台的前總統馬英九表示，謝福弘默默守護地方，40年來扮演土地公角色，是縣長唯一人選，一定可以發揮優秀能力。

九合一選舉明天投票，謝福弘今天繼續掃街拜票，邀馬英九陪同。馬英九晚間也擔任謝福弘選前之夜的開場嘉賓，與前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻、國民立委徐志榮，一同向民眾懇託。苗栗縣長選舉，藍營因議長鍾東錦參選出現分裂，謝福弘邀請馬英九掃街、站台，形塑正藍軍意味濃厚。

馬英九表示，苗栗長年面對人口外流、生育率降低、高齡化問題，以謝福弘過往在農田水利會服務的經驗，可以爭取到苗栗應有的福利，建立科技園區，創造更多就業機會，讓年輕人能留在苗栗就業。

馬英九說，不但年輕人留下來，也讓年輕人回流、建設故鄉，讓老年人不孤單，這些都是謝福弘當選後要推動的工作；這次苗栗縣長提名，不樂見發生分裂，但他發現謝福弘在這段時間，一步一腳印，相信憑著謝福弘過去經驗，優秀能力一定可以發揮出來。

馬英九表示，民進黨執政6年，在外交內政上出現許多問題，民眾都過得不好；2022年這一仗對國民黨非常重要，若打得好，2024年才可以拿回中央執政權。

謝福弘說，民進黨執政，沒有公理與是非，雖然現在情勢對藍軍不利，但他義不容辭的勇往直前，要守住藍軍在苗栗清廉愛民的執政價值，要守住苗栗鄉親對安居樂業、免於恐懼的日子，這場選舉非常辛苦，他沒有很多資源，但他會挺住、加油。

謝福弘表示，縣長選舉要經過選民高標準、高道德、高人格檢驗，民眾手中的一票是神聖的，這一票將決定苗栗的未來，是要給黑道治縣，還是要選擇一個清白、認真、實在的人。（編輯：謝佳珍）1111125