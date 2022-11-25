九合一選前之夜藍綠白最後衝刺 民眾冒雨相挺【圖輯】

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九合一選舉26日投票，各候選人在25日晚間選前之夜舉辦大型造勢活動，把握最後機會全力催票，不少民眾冒雨相挺。（中央社）

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（中央社網站25日電）九合一選舉明天投票，各候選人在今晚選前之夜舉辦大型造勢活動，把握最後機會全力催票。民進黨重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票衝刺，國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體造勢、營造團結氣氛，台灣民眾黨聚焦新竹市晚會及無黨籍北市長候選人黃珊珊的選前最後一場造勢活動。中央社整理各地選前之夜盛況：

台北市

民進黨台北市長候選人陳時中25日在競選總部前北平東路舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢晚會，現場大批民眾參與，不少人更自製小道具相挺，以實際行動表達支持。中央社記者謝佳璋攝 111年11月25日

國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」25日在台泥松山廠旁停車場舉行，即使下著雨，許多支持者仍到場加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年11月25日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日在台北市政府前舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，有民眾戴起33口罩、額前貼上黃珊珊名字，以行動傳達對黃珊珊的支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月25日

新北市

民進黨新北市長候選人林佳龍25日晚間在板橋舉行「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢晚會，許多民眾不畏風雨、自製看板到場，熱情為林佳龍加油打氣。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

國民黨新北市長候選人侯友宜25日在板橋舉辦「明天以民為天健康快樂友希望–侯友宜選前之夜」大型造勢活動，由於天氣不穩定，大批人潮身穿雨衣到場相挺，支持熱情則不受影響。中央社記者趙世勳攝 111年11月25日

新竹市

九合一選舉投票在即，民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日選前之夜舉行「光榮新竹5你5我」大遊行造勢活動，吸引不少支持者響應，搖旗吶喊熱情參與。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

國民黨新竹市長候選人林耕仁（前左4）25日選前之夜舉辦大遊行，呼籲民眾用選票找回善良、改變新竹。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月25日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日選前之夜在新竹孔廟廣場舉行造勢晚會，大批民眾穿上雨衣冒雨相挺，熱情未受雨勢影響。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

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