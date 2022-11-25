鍾東錦選前之夜喊話：拒絕分裂、集中選票支持我

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無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦（右5）25日舉辦選前之夜造勢活動，苗栗縣長徐耀昌（右4）等人到場支持。中央社記者劉冠廷攝 111年11月25日

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（中央社記者劉冠廷苗栗25日電）無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天舉辦選前之夜活動，他呼籲民眾在最後一刻，靜下心、放下對立與仇恨，踴躍出門投票，拒絕分裂、集中選票支持他，捍衛藍天、守護苗栗。

九合一選舉明天投票，鍾東錦今晚舉辦選前之夜造勢活動，多名議員候選人到場共同向民眾爭取支持，苗栗縣長徐耀昌、國民黨立委陳超明也到場站台，現場國旗飄揚，場面熱鬧。

鍾東錦表示，有人說他做的砂石業是黑金，但他不曾送過錢，只有敦親睦鄰、濟弱扶窮，從前縣長劉政鴻到現任縣長徐耀昌，砂石標案已變為「採售分離」，所以根本沒有黑金，絕對是光明正大的行業。

鍾東錦呼籲民眾在選前最後一刻，靜下心來、放下對立、放下仇恨，踴躍出門投票，拒絕分裂、集中選票支持他，一定可以捍衛藍天、守護苗栗；未來當選縣長，用人絕對不分顏色、黨派，只要有能力的人，都會被發掘，一起為苗栗打拚。

徐耀昌說，選舉激情過後，大家要回到原點，冷靜想想，誰最適合接他的棒，大家一起幫鍾東錦拉票；他看了那麼多候選人，真正有魄力、能力、執行力的，就只有鍾東錦。

徐耀昌表示，有民進黨的支持者跟他說要投給鍾東錦，「民進黨的覺醒了，國民黨還沒覺醒嗎」，如果國民黨還不自覺，忽略鍾東錦，最後誰撿到便宜，大家心知肚明。

陳超明表示，身為鍾東錦的競選總幹事，他呼籲民眾守護苗栗的藍天，唯一支持能贏民進黨的縣長候選人鍾東錦；泛藍一定要大團結，不要浪費手中的選票，不要再糾結誰是正統藍軍，大家要的是能打贏的藍軍。（編輯：謝佳珍）1111125