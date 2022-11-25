副總統站台挺蔡其昌 改變台中最後拼圖

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）副總統賴清德今晚出席民進黨台中市長候選人蔡其昌選前之夜時表示，如果大家肯定總統蔡英文的領導，就請大家支持蔡其昌，蔡其昌當選是改變台中的最後一張拼圖。

蔡其昌「選前之夜X全城行動」晚上在文心森林公園圓滿劇場舉行，副總統賴清德到場向台中市民喊話指出，台中改變的列車出發了，前立委陳柏惟、立委林靜儀及莊競程打破過去派系政治，改變過去國民黨的政治結構，蔡其昌當選台中市長就是改變台中的最後一張拼圖。

副總統說，自己很感謝台中的鄉親，有57%的選民支持總統蔡英文，他在這裡懇求，所有支持蔡總統的選民，在這麼複雜的國際情勢中，能領導台灣、維護台海和平，就請大家把票也投給蔡其昌。

賴副總統還說，大家肯定蔡總統帶領台灣面對這兩年來全球性的疫情，將傷害降到最低，讓工商業繼續發展，連續兩年的經濟成長率都是亞洲四小龍第1名，也是國際前30名經濟體，大家如果支持蔡總統的帶領，就把票投給蔡其昌。

他接著說，如果大家肯定蔡總統對台中市發展的重視，包括捷運、國際會展中心，讓台中的工具機產業更加發展，還支持科學園區二期，如果大家肯定蔡總統大大小小的建設，那就支持蔡其昌。

賴副總統表示，如果大家看到現任市長市政推動不力，就應該換掉，改支持蔡其昌。捷運藍線改變路線，多新台幣300多億元的預算，建設時間拖那麼久、改路線，大家覺得現任市長的做法不公平，對台中的交通也沒幫忙，那就支持蔡其昌。

副總統認為，如果大家看到蔡其昌用心打拚、勇敢堅持，如果欣賞蔡其昌的行動力，相信蔡其昌當選能讓捷運藍線動工，會展中心4年一定啟用，不只是這樣，還要為台中興建工具機展覽中心，如此用心對台中市未來的發展的市長，大家要給予支持。

副總統強調，自己今晚特別來幫蔡其昌助選，請大家要給蔡其昌十分的力量，讓蔡其昌高票當選，讓台中大進步。明天一定要投票，一定要投給蔡其昌，要支持蔡其昌。（編輯：吳協昌）1111125