花蓮選前之夜 綠營溫馨音樂會、藍營團結大遊行

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）選前之夜，花蓮藍綠縣長候選人最後衝刺。綠營Kolas捨棄傳統大遊行，在競總舉辦溫馨音樂會；藍營舉行「全民團結」市區金三角大遊行，徐榛蔚率領同黨候選人，向民眾拜票。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka志工團下午5時30分起集結在花蓮火車站前站，手拿競選旗幟，列隊歡迎遊子返鄉投票，晚間7時許，Kolas從火車站與支持者走回北區競選總部，舉辦選前之夜音樂會。

Kolas說，最後幾天持續掃街，手臂、臉頰都曬紅了，但為了花蓮的未來，一點也不辛苦，感謝支持者自發性站出來，發揮公民力量參與這場榮耀花蓮運動。

Kolas展現好歌喉，跟著旋律又唱又跳，志工團隊也接力演唱歌曲，氣氛歡樂。

國民黨花蓮縣黨部循往例在市區舉辦「榛愛花蓮，幸福城市，全民團結大遊行」，爭取連任的花蓮縣長候選人徐榛蔚、國民黨籍立委傅崐萁、鄭天財及黨內候選人站在隊伍前方，搭配激昂歌曲，晚間6時許集結出發，繞行市區金三角地區。

徐榛蔚致詞表示，鄉親的支持成就花蓮，建設沒有奇蹟，只有累積、腳踏實地，每一票都很珍貴，決定花蓮的未來，懇託大家一起為花蓮的純樸、善良及正義努力。

同時間市區金三角還有多組遊行隊伍，包括花蓮政治家族「魏家班」國民黨花蓮市長候選人魏嘉彥、花蓮縣議員候選人魏嘉賢及花蓮市民代表候選人魏鈺晟3兄弟隊伍；無黨籍縣議員候選人楊華美隊伍；民眾黨縣議員候選人傅國淵隊伍。（編輯：謝雅竹）1111125