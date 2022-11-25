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徐定禎選前之夜 音樂聲中柔性訴求改變讓苗栗更好

2022/11/25 21:07
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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）選戰最後關頭，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今晚「選前之夜」在頭份競選總部舉辦平安音樂會，前副總統陳建仁下午也提前抵苗栗陪同車隊掃街拜票，呼籲鄉親支持改變苗栗。

徐定禎把握投票日前最後一天時間，白天與家人兵分三路在全縣各鄉鎮市車隊掃街，晚間回防頭份競選總部舉辦選前之夜「守護苗栗 平安夜音樂會」，邀請在地薩克斯風團體及林生祥、黃子軒等歌手現場演唱。

徐定禎在音樂會壓軸上台，他表示，這場選戰不只是藍軍分裂，更是民心思變，苗栗鄉親已經受夠了，72年沒有改變，一點光榮感也沒有，他喊話呼籲選民「明天用選票，撕去苗栗國標籤」。

經過昨晚團結之夜萬人大會師的激情，今天晚間晚會採取較軟性的音樂會性質，徐定禎說，隨著競選活動告一段落，希望這場選舉能平平安安、順順利利，大家一起堅守到明天投票、開票結束。

他也指出，現在是苗栗「政黨輪替的最後一哩路」，選民的1票將決定苗栗未來，不要回過頭再後悔投錯票，一定要堅定決心，把票投給會贏的人，希望明天一起迎接勝利。

前副總統陳建仁下午也專程到苗栗，陪同徐定禎在頭份市區以車隊掃街拜票。陳建仁說，苗栗需要改變，苗栗鄉親也一直希望撕掉「苗栗國」的標籤，他呼籲鄉親，選徐定禎當縣長，就可帶領大家把過去苗栗發展遲滯的現象去除，讓苗栗更加往前邁進，讓苗栗蓬勃發展。

陳建仁並呼籲選民支持民進黨提名的苗栗縣議員候選人，讓他們進入議會為基層發聲，成為徐定禎當選縣長後的後盾；此外，他也特別提到，18歲公民權的同意票，務必要票票入匭，為台灣民主做出最大貢獻。（編輯：孫承武）1111125

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