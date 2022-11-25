謝龍介選前之夜 籲用選票翻轉台南

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九合一選舉26日投票，國民黨台南市長候選人謝龍介（左3）25日晚間在東區小東公園舉辦選前之夜造勢活動，呼籲選民用選票改變台南。中央社記者楊思瑞攝 111年11月25日

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在小東公園舉辦「翻轉台南」選前之夜晚會，邀請多個在地社團上台表演。謝龍介訴求台下支持者台南要改變「將用4年時間讓大家幸福40年」。

「翻轉台南」選前之夜邀請北區婦女會、西勢土風舞蹈班、新市婦女會、東區婦女會、北區婦工舞蹈社等在地表演團體，盼以溫馨氣氛蓄積能量，並安排前高雄市新聞局長王淺秋、國民黨祕書長黃健庭等人到場助講，並透過電視轉播，與台北、新北、桃園、台中以及高雄等地國民黨造勢會場連線。

謝龍介上台演說表示，台南30年沒有政黨輪替，這樣不是真正的民主，很多人期待這次可以輪替，台南必須改變，才能得到幸福，老人健保費與學生營養午餐補助、增加警力等主要政見，所需預算不到台南市每年總預算不到3%，「給謝龍介4年，可以讓大家幸福40年」。

謝龍介表示，最近180多天走過200多間廟宇，與市民理性對話，聽取市民意見，明天是關鍵日子，希望開票後不再是1人當市長，而是所有市民頭家一起當市長。（編輯：孫承武）1111125