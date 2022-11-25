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嘉市選前之夜 中央噴水圓環大車拚營造勝選氣勢

2022/11/25 21:23（11/25 22:46 更新）
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嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間在中山路登場，各候選人陣營使出渾身解數吸引目光，將噴水圓環現場擠得水洩不通。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間在中山路登場，各候選人陣營使出渾身解數吸引目光，將噴水圓環現場擠得水洩不通。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行今晚在中山路登場，各陣營使出渾身解數吸引目光，還有候選人穿上火辣婚紗坐在馬車上，比聲勢、比人氣，營造勝選氣勢。

「選前之夜」造勢活動晚上7時起展開，中山路的中央噴水圓環湧入人潮，現場音樂聲、氣笛聲及群眾吶喊聲此起彼落，各候選人陣營都挖空心思拉抬聲勢。

遊行以中央噴水圓環分南、北兩區造勢，因市長重行選舉改至12月18日投票，今晚以市議員候選人造勢為主，尋求連任的國民黨籍現任市長黃敏惠、民進黨市長候選人李俊俋都出席，展現「母雞帶小雞」拚場。

經協調，綠營在中央噴水圓環北側、藍營在南側，不少無黨籍議員候選人也選擇南側，名字最長的女市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（臉書化名翎熹），晚上特別與網紅正妹穿上婚紗，坐在馬車上發送鑰匙圈與鮮花，因穿著火辣，吸引眾人目光。

另外，由黃敏惠帶領的市議員候選人都熱情參與遊行，隊伍中也安排電音三太子、彩妝裝扮人員加入，為遊行隊伍增添趣味性。

由李俊俋帶領的黨籍市議員候選人，以及台聯、台灣基進黨市議員候選人，一起徒步至中央噴水圓環；立法委員王美惠為帶動現場人氣，也在宣傳車上搖旗吶喊。

嘉義市「選前之夜」遊行，現場震耳欲聾的喇叭聲，讓支持者HIGH到最高點，也讓選民藉機宣洩情緒，宛如熱鬧嘉年華會。（編輯：唐聲揚）1111125

嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間在中山路登場，尋求連任的國民黨籍市長黃敏惠（車上前右白衣者）也在場造勢，全力催票。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間在中山路登場，尋求連任的國民黨籍市長黃敏惠（車上前右白衣者）也在場造勢，全力催票。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間登場，無黨籍市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（車上右）穿上婚紗造勢，成功吸引目光。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行25日晚間登場，無黨籍市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（車上右）穿上婚紗造勢，成功吸引目光。中央社記者黃國芳攝 111年11月25日
#李俊俋
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