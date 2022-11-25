副總統賴清德為黃秀芳站台 籲換人換黨做做看

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副總統賴清德（前中）25日到彰化參加民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（前右）的「彰化大步向前走」造勢晚會，賴清德說，黃秀芳專業負責，呼籲縣民朋友應該換人換黨做做看。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年11月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）副總統賴清德今晚參加民進黨彰化縣長候選人黃秀芳舉辦造勢晚會。賴副總統說，看到黃秀芳的決心和意志，以及對彰化這塊土地的疼惜，呼籲民眾以手上的選票「換人換黨做做看」。

黃秀芳競選總部晚上在彰化市舉辦「彰化大步向前走」造勢晚會，包括賴副總統、前彰化縣長魏明谷等人站台。賴副總統致詞表示，彰化縣民曾支持民進黨提名的縣長周清玉、翁金珠以及魏明谷，但3人壯志未酬無法連任成功；個人失敗不重要，大家要重視的是彰化未來發展，周清玉等3人無法連任，但國民黨接棒的縣長也沒做好，現任縣長王惠美上任後縣政推動不力，也沒有發展重大建設，以致於彰化發展停滯。

賴副總統說，既然國家制度給予人民換人的權利，呼籲民眾明天用手中選票，讓導致彰化走入衰敗命運的縣長下台，換人換黨做看看，全力支持黃秀芳，帶動彰化縣發展，現在是彰化的關鍵時刻，明天就能改變彰化縣命運。

賴副總統說，黃秀芳曾擔任過議員、立法委員，他在擔任行政院長時，看見黃秀芳的專業與負責；這次縣長選舉更看到過去不曾看到的決心與意志，看到黃秀芳對彰化這塊土地的疼惜，讓他很感動。

黃秀芳表示，當選縣長後要做的事情很多，大家看到的問題像是縣府工程流標、人口流失以及薪資偏低，將引進高科技產業，讓年輕人願意留在彰化，讓彰化經濟越來越好，讓人才留在彰化。她拜託鄉親幫忙，回家後幫忙打電話拉票，彰化要大步向前走，需要鄉親手上的一票、需要鄉親投彰化隊一票。（編輯：孫承武）1111125