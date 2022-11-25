蔡固守北北桃、賴衝刺中彰投 九合一選前之夜拚勝選

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右3）25日晚間現身新北市板橋區，出席民進黨新北市長候選人林佳龍（前右4）的「新北大翻新—板橋勝選之夜」造勢活動，為林佳龍站台催票。中央社記者吳家昇攝 111年11月25日

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（中央社記者溫貴香台北25日電）九合一選舉明天投票，總統蔡英文今晚連趕北北桃造勢晚會、副總統賴清德則到中彰投，最後到故鄉新北壓軸。總統蔡英文下達動員令，呼籲選民明天風雨無阻，一定要出門投票，去投票就會贏，並希望新北市得票過百萬票。

民進黨選前最後倒數階段，身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德兩人分進合擊，蔡英文的選前之夜重心放在北台灣，依序出席桃園市長候選人鄭運鵬北桃園場「迎向勝利選前之夜」晚會、新北市長候選人林佳龍「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出 阿中選前之夜」等3場造勢晚會。

賴副總統的選前之夜輔選由中彰投出發，出席南投縣長候選人蔡培慧的「南投大團結感恩音樂會」，彰化縣長候選人黃秀芳的「彰化、大步向前走」晚會，台中市長候選人蔡其昌「光復台中、贏回光榮」晚會等活動；再北上回防固守故鄉新北市，參加新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新」晚會。

總統、副總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃四巨頭晚間陸續冒雨力挺林佳龍，賴副總統壓軸，總統致詞表示，新北市選情對民進黨真的很艱辛，但從來沒放棄，2014年新北開票游錫堃僅差2萬4000票，當時很多新北的朋友捶心肝，走到哪裡，大家都說很可惜只差一點點，早知道就全家一起出門投票。

總統說，今年不要再讓遺憾發生，不要再只差一點點，明天的此時此刻不要遺憾後悔，明天風雨無阻出門投票，把新北贏回來，而且一定要破百萬票。

賴副總統在蔡其昌選前之夜晚會向台中市民喊話指出，台中改變的列車出發了，前立委陳柏惟、立委林靜儀及莊競程打破過去派系政治，改變過去國民黨的政治結構，蔡其昌當選台中市長就是改變台中的最後一張拼圖。

此外，民進黨副秘書長林飛帆今天在臉書發文表示，明天就是投票日了。這段時間，很多朋友感到焦慮：無論是對自己城市的進步會不會倒退感到焦慮；又或是對於努力這麼久，希望衝破黑暗、打破地方家族霸權，能不能真的成功感到焦慮。他告訴大家，不要焦慮，去投票，就會贏。（編輯：林興盟）1111125