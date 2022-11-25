選前之夜晚會 盧秀燕：守護台中維持正向選風

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尋求連任的國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）25日晚間舉辦選前之夜造勢晚會，她表示，守護台中、維持台灣正向選風，大家都可以做到，「明天讓我們一起站出來」。中央社記者蘇木春攝 111年11月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）九合一選舉明天登場，尋求連任的台中市長盧秀燕今天晚間舉辦選前之夜造勢晚會，她表示，守護台中、維持台灣正向的選風，大家都可以做到，「明天讓我們一起站出來」。

盧秀燕今天晚間在北屯區舊太原夜市，舉辦「市長只有媽媽好」選前之夜造勢晚會，盧秀燕競總7名總幹事包括立委江啟臣、楊瓊瓔，與前立委顏寬恒、國民黨台中市黨部主委顏文正及市議員陳政顯、黃健豪、吳瓊華都到齊。

晚會吸引支持者擠滿會場，活動在歌手與戰鼓表演下揭開序幕，接著7名總幹事輪番上台助講後，盧秀燕在戰旗與民眾的簇擁下大進場，此時現場氣氛來到最高點。

盧秀燕上台後，現場突然降下一場大雨，台下群眾大喊「加油」、「凍蒜」口號，盧秀燕致詞時說，她主持台中市政，就像是持家一樣，市民就像家人一樣。

她提到過去孩提生病時，想到媽媽在床邊整夜照顧她，因此COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來臨時，便下定決心要用媽媽的心情照顧市民，只要台中市有區域疫情發生，她一定趕到現場關心並開設前進指揮所，她要告訴市民會用媽媽的用心去處理。

盧秀燕指出，疫情期間她主持疫情直播記者會超過200場，因為要讓市民知道，疫情來的時候她都在市民身邊。她擔任市長後想要照顧市民的經濟，因此恢復健保補助、增加托幼生育補助，希望降低市民的負擔。

「聽到市民叫我市長媽媽感到負擔艱鉅！」盧秀燕說，有人問她當市長辛不辛苦？但她贏得市民的信任與支持，因此願意叫她「市長媽媽」，所以決定要爭取連任，「要讓我的家繼續幸福下去，照顧市民的家園」。

盧秀燕說，過去台中沒有遇過負面選舉，今年第一次看到大規模負面看板與廣告抹黑，但她沒有回嘴，因為只要忍耐不回嘴，另一邊就吵不起來，她必須約束跟克制自己，到最後一刻都要維持善良選風。

盧秀燕最後說，守護台中、維持台灣正向的選風，大家都可以做到，「明天讓我們一起站出來」。

江啟臣說，4年來盧秀燕做很多工作、有政績，台中市不只進步，遇到防疫工作，盧秀燕用父母的心情照顧市民，因此台中被評比為最幸福宜居的城市。

楊瓊瓔指出，盧秀燕的表現讓大家驕傲，市政建設成績讓台中成為全台的模範都市，盧秀燕連任會讓台中好、台灣更好。（編輯：謝雅竹）1111125

尋求連任的台中市長盧秀燕25日晚間在選前之夜造勢晚會中，呼籲26日大家一起站出來投票，一同守護台中、維持台灣正向的選風。中央社記者蘇木春攝 111年11月25日