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用公務帳號臉書留言嗆王浩宇 彰縣員警記過處分

2022/11/25 21:30
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天公布辛辛那提大學博士論文審查回函，前桃園市議員王浩宇發文質疑，但有員警用彰縣警局大竹派出所帳號留言反嗆王浩宇；警方指出，員警誤用公務帳號將記過處分。

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在臉書（Facebook）公布辛辛那提大學博士論文審查回函，王浩宇在臉書貼文點出日期問題，指說明沒有抄襲侵權的函文日期為10月20日，但資策會是在10月25日提告，認為高虹安在誤導選民。

不過卻有彰化縣警察局彰化分局大竹派出所的帳號在貼文下方留言：「所以呢？25日才提告侵權很屌？大學的回函會因為你後來才提告突然論文就變成有抄襲侵權的問題？難怪被王世堅嗆爆哈哈哈哈」。王浩宇則留言質疑員警上班在做什麼？

彰化分局長王國峯也在王浩宇貼文下方留言澄清，指員警留言時沒有切換到私人帳號，誤用公務帳號留言，員警發言不代表派出所和分局立場，對於造成大家的困擾深感抱歉；針對員警疏失將記過處分，派出所長則因管理不周予以申誡處分，同時加強教育訓練。（編輯：謝雅竹）1111125

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