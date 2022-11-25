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選前最後衝刺 朱立倫北台灣走透透全力拉票

2022/11/25 22:01
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）九合一選戰倒數，國民黨內要角總動員，全台輔選。黨主席朱立倫今天前往桃園、基隆、台北站台輔選，他喊話，不管明天天氣多差，一定要出來投票，因為這張票可以決定台灣民主的未來。

九合一選舉明天投票，國民黨內各要角把握最後一天的時間，全台輔選、拜票。

朱立倫上午陪同國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街，下午到基隆，陪市長候選人謝國樑掃街拜票，晚間則出席張善政的選前之夜活動，緊接著趕往台北，出席市長候選人蔣萬安的造勢晚會，固守北台灣一級戰區的味道濃厚。

另一位藍營輔選大將、前總統馬英九同樣行程滿檔，上午先陪謝國樑拜票，下午再陪張善政車隊掃街，晚間則到新竹縣、苗栗縣幫黨籍縣長候選人楊文科、謝福弘站台，隨後又馬不停蹄地回到基隆，再陪謝國樑車隊掃街。

至於擁有高人氣的前高雄市長韓國瑜，今天僅在雲林陪同議員候選人李明哲掃街，未到其他縣市站台。

朱立倫晚間在桃園的造勢晚會上表示，大家為的是挺善良、公益、挺桃園的未來，大家手中的一票，決定台灣、桃園的未來，這一票非常重要，是要守護民主價值、下一代的未來，台灣最偉大的就是民主，民主也就是百姓做主，讓百姓決定未來。

朱立倫說，過去這段時間，國民黨堅持走對的路，雖然很辛苦，但會得到更多人的肯定；國民黨也一定要提對的人，提出中道、理性、務實的候選人，張善政學經歷豐富，最有國際觀，這樣的人才就是最好的桃園市長。（編輯：謝佳珍）1111125

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