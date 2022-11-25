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蔡其昌選前之夜 雞排妹鄭家純擔任神秘嘉賓

2022/11/25 22:06
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚的選前之夜，副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全到場站台，晚會中還邀請「雞排妹」鄭家純擔任神秘嘉賓，而前奧運棒球國手趙士強也到場喊話力挺。

蔡其昌「選前之夜X全城行動」晚上在文心森林公園圓滿劇場舉行，賴副總統、蘇嘉全、立委何欣純、莊競程、黃國書、張廖萬堅、林靜儀、前立委陳柏惟、趙士強、鄭家純陸續上台發言力挺蔡其昌，最後蔡其昌與市議員候選人一起上台，全場響起如雷的掌聲。

蘇嘉全表示，大家要用心拉票，讓蔡其昌明天順利當選。現在，全世界都在注意台灣，因為台灣是一個民主自由又漂亮的國家，不論是美國、澳洲，都對台灣非常注意。全世界也都在看，市長、市議員的選舉，究竟守護台灣的民進黨會不會得到執政的機會。

蘇嘉全最後強調，台中要改變，就要給懂帶領的人當選，這個人就是蔡其昌，最後一哩路，就是明天去投票，自己在此代表總統蔡英文，向大家非常誠懇拜託，讓蔡其昌走向勝利之路。

鄭家純一上台即高喊「我來自潭子」，「我是台中人」，2018年她從東京趕回來投票，結果雖然失望，但她不氣餒，因為台中人要求很高，希望市長做得更好。但4年過去，聽鄉親說，一切都沒有更好，只有更差，所以這次她又從日本趕回來投票，因為她希望台中可以更好。請大家明天一起「光復台中，贏回光榮」。

蔡其昌說，他已演講1000場，希望讓大家看到，做一個市長的基本態度及能力是什麼，讓大家了解是一個認真可以承擔的市長，蔡其昌永不放棄，堅持走到底。

蔡其昌表示，台中是偉大的城市，所有的市民可以透過候選人對城市的遠見，讓市民了解誰可以為城市帶來更好的未來，這段路走到這裡，最後關鍵不能鬆懈，改變的時間到了，明天一起迎接勝利，「光復台中，贏回光榮」。（編輯：謝雅竹）1111125

#蔡其昌
#鄭家純
#蘇嘉全
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