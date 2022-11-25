楊鎮浯選前之夜雨中登場 細數政績為鄉親

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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）尋求連任的金門縣長楊鎮浯選前之夜，晚上風雨中在國民黨金門縣黨部廣場登場，前國民黨主席洪秀柱等人跨海站台；主要對手陳福海昨天已舉辦選前之夜，今天則是四處基層拜票。

楊鎮浯選前之夜由前立委郭素春主持，包括蔣萬安、侯友宜等12名國民黨縣縣市長候選人，齊聲透過VCR表達「是金門縣最堅強的夥伴和後盾」揭開選前之夜序幕。

今晚金門雨勢斷斷續續，楊鎮浯細數4年前想為金門民眾做的事說「我們做到了」，包括長輩和幼兒的照護，為年輕人創造創業環境，讓金門成為充滿活力和朝氣的地方；他說，金門觀光也年輕化，以前遊客平均年齡在50歲，4年來已降到42現歲，而且遊客人數與去年同期相較，也成長了40萬人。

對於選舉以來有關縣府財政等紛擾，楊鎮浯說，在建設方面，努力向中央爭取經費；賣到廈門的高粱酒業績比過去多，都會用來照顧鄉親。他表示，過往4年任期中有3年遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在艱苦時刻鄉親福利都沒縮水，現在經濟漸入佳境，鄉親的福利也會愈來愈好。

除了為楊鎮浯造勢，選前之夜也為國民黨各級候人拉抬聲勢， 洪秀柱等人帶領台上台下高喊「凍蒜」，氣勢如虹。至於楊鎮浯的主要對手無黨籍陳福海，已在昨天舉辦感恩請託會，今天一整天都在各鄉鎮基層四處拜票。（編輯：孫承武）1111125