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九合一選舉投票日 盧秀燕聲音沙啞籲珍惜民主

2022/11/26 10:07（11/26 10:21 更新）
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九合一選舉26日投票，台中市長盧秀燕（前）一早前往北區健行國小完成投票。中央社記者郝雪卿攝 111年11月26日
九合一選舉26日投票，台中市長盧秀燕（前）一早前往北區健行國小完成投票。中央社記者郝雪卿攝 111年11月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）九合一選舉今天投票，台中市長盧秀燕一早前往北區健行國小投票，她聲音沙啞呼籲大家，不管天氣如何，希望大家珍惜民主，踴躍出門投票。

盧秀燕投票前接受媒體聯訪，被問到今天的心情如何時指出，她抱持平常心，因為台灣的民主已經實行多年，大家都很珍惜民主，呼籲市民朋友及全國的民眾，踴躍出來投票選賢與能。

由於天氣不穩定，盧秀燕表示，確實有點擔心，但還是呼籲全國的民眾踴躍投票，珍惜民主，不管天氣如何，北、中、南的狀況不太一樣，希望大家能踴躍出門投票。

接受聯訪時盧秀燕聲音沙啞，她說，最後衝刺期間，在車隊掃街的時候，有些地方是自己拿麥克風，連續幾天講下來嗓子有點啞，不過已經比過去幾次選舉好很多，這幾年有學會如何保養喉嚨，早期在選舉時常常撐不到最後就沒聲音，今年到現在還有聲音只是沙啞。

盧秀燕提醒，今天投票時不能戴候選人的口罩，包括有候選人的姓名、號次、圖案等，以免違反法令，這是非常重要的事情，因為這是疫情以來首次大規模投票，可能有些民眾會疏忽，所以她再次提醒所有市民好朋友。（編輯：陳清芳）1111126

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