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蔡其昌睡得好心情不緊張 偕妻女兒投票

2022/11/26 10:18
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）九合一選舉今天投票，民進黨台中市長候選人蔡其昌在太太黃玉廷及女兒的陪同下完成投票，他表示，心情不緊張，選戰至今每天都睡的很好，沙啞的聲音等選後再修復。

台中的天空清晨飄雨，蔡其昌上午在太太及女兒陪同下，前往清水投票，蔡其昌投完票後接受媒體聯訪，他表示，選戰第一天開始，他都睡得很好，政治工作者面對選舉、壓力，本來就要去承擔，未來有更重要的事情放在肩膀上，動輒睡不著覺，很難承擔重責大任。

蔡其昌笑說，從小就練就很好睡覺的功夫，上車就可以睡，在吵的地方也可以睡，平常是工作狂，每天工作超過12小時，回家躺下就睡了。

談到投票率，蔡其昌說，投票率普遍預估較低，因為天氣、疫情，加上在選舉過程中發現比起過往的場面較冷。

他說，目前的心情並不緊張，看到太太、女兒心情就很好，尤其4歲的小女兒，似懂非懂的年紀，是家裡的開心果，正好小女兒吵著要跟媽媽一起出門，就帶她來看看台灣民主的展現，是很好的機會教育。

蔡其昌很感謝太太在選戰期間的幫忙，他說，太太很低調，他們不是傳統的夫妻關係，太太幫忙對他是很大的鼓勵。至於沙啞的聲音，醫師請他選後話講少一點，但難度很高，因為他的工作就是說話，需要論述、說明。（編輯：陳清芳）1111126

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