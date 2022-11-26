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九合一選舉偕女兒投票 柯志恩：心情輕鬆、盡力去做

2022/11/26 11:06（11/26 11:31 更新）
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國民黨高雄市長候選人柯志恩（左2）26日偕女兒洪均（右2）一起前往投票；並在結束後接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年11月26日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左2）26日偕女兒洪均（右2）一起前往投票；並在結束後接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年11月26日
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（中央社記者曾以寧高雄26日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天偕女兒洪均一起投票表示，昨天睡了個好覺，心情非常輕鬆，對個人而言，就是盡力去做，接受任何結果，投完票後打算騎YouBike逛市區放鬆。

柯志恩偕洪均一起到高雄七賢國小的投開票所投票，並在結束後接受媒體聯訪表示，昨天睡了一個好覺，今天心情非常輕鬆，「對我個人而言，就是努力、盡力去做，接受任何的結果」。

柯志恩穿著一襲白衫，上面別有一隻藍色蝴蝶，媒體詢問是否有特別意義。柯志恩說，這件衣服是跟文創青年買的，是支持本土青年的創作，還蠻喜歡的，沒有什麼特別用意，也沒有特別跟女兒說好要一起穿什麼。

媒體詢問，連日繁忙競選行程後，是否有放鬆規劃。柯志恩說，等等回去就會換衣服，騎YouBike好好去看看高雄市區，找個咖啡廳坐下來，「相信這未來會是我的日常」，預計下午4、5時到競總和大家一起看開票。

柯志恩說，投票是身為公民的權利和義務，今天天氣非常不錯，但看起來大家會睡到自然醒，期待中午之後人潮會湧現，相信各界都還是希望投票率高，看看民意所在。（編輯：管中維）1111126

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）26日偕女兒洪均（前左）一起到高雄七賢國小的投開票所投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）26日偕女兒洪均（前左）一起到高雄七賢國小的投開票所投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
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