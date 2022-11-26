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九合一大選張善政由妻子及朱立倫陪同投票 稱期待結果出爐

2022/11/26 11:17（11/26 11:51 更新）
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國民黨桃園市長候選人張善政（右4）26日上午在妻子張琦雅（右3）及國民黨主席朱立倫（右2）的陪同下前往投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
國民黨桃園市長候選人張善政（右4）26日上午在妻子張琦雅（右3）及國民黨主席朱立倫（右2）的陪同下前往投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天上午在妻子張琦雅，以及國民黨主席朱立倫的陪同下，前往戶籍地龍潭區渴望會館投票所完成投票，他表示，非常期待投票結果出爐。

張善政上午9時30分許在朱立倫及妻子張琦雅的陪同下前往投票，在完成投票作業後他接受媒體聯訪表示，非常期待投票的結果出爐，團隊這陣子的努力，桃園鄉親都看到了。

對於張琦雅昨晚在選前之夜現身支持。張善政指出，妻子是他身後非常堅強的支持力量，「選前最後一夜，應該讓桃園朋友認識她。」

張善政說，他在宏碁公司協助建立雲端資料中心時，朱立倫是當時的桃園縣長，曾到資料中心參觀，他那時還為朱立倫做簡報，投票所在的渴望會館，是當時簡報、接待客戶等很多場合使用的地方，到這邊非常親切。

朱立倫表示，桃園是他出生成長的地方，有幸可以擔任8年的桃園縣長，對桃園充滿情感，他在擔任縣長時，跟張善政在渴望會館開了多次會議，回到這裡感覺好親切。（編輯：陳清芳）1111126

國民黨桃園市長候選人張善政（左）26日上午前往戶籍地龍潭區渴望會館投票所完成投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
國民黨桃園市長候選人張善政（左）26日上午前往戶籍地龍潭區渴望會館投票所完成投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
#張善政
#朱立倫
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