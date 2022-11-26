台東檢方九合一大選投票前偵結2起賄選案 3樁腳提起公訴

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東地檢署截至昨日總計偵辦37件賄選案，有2件選前偵結，3名樁腳被提起公訴，收賄選民繳回賄款，獲緩起訴或不起訴處分。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天告訴中央社記者，台東地檢署今年查察賄選，共執行37波專案，搜索166處，扣押及繳回犯罪所得新台幣92萬3014元，傳喚159人到案，羈押7人，積極展現淨化選風，維護選舉公平正義的決心。

她說，其中有2件昨日偵結，某鎮長候選人的簡姓、林姓樁腳，涉嫌以每票1000元至4000元賄賂選民，提起公訴，收錢選民坦承犯行並主動繳回賄款，分別獲不起訴或緩起訴處分。

另一起是台東市某里長候選人的樁腳，涉嫌以每票2000元至4000元買票，提起公訴，收錢選民犯後態度良好，坦承收錢並繳回，給予不起訴。

陳筱茜表示，涉嫌賄選之候選人如果當選，地檢署將提當選無效之訴。（編輯：陳清芳）1111126