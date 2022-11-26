九合一投票日高雄天氣好 陳其邁：台灣民主實踐更進一步

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）九合一選舉投票日登場，高雄市長陳其邁今天上午完成投票，他說，今天是陽光普照的日子，也是台灣民主實踐更進一步的時候，希望大家趁著好天氣出來投票。

陳其邁今天上午8時多前往左營區新莊國小投票，但未見妻兒陪同。他接受媒體聯訪時說，妻子在另一個投票所，兒子昨天都在車掃，也應該會馬上起床投票了。

被問到投票率問題，陳其邁說，今天是陽光普照的日子，也是台灣民主實踐更進一步的時候，首次可行使公民修憲複決，希望大家踴躍參與。

陳其邁也說，在開票前，有些選務事情要處理，也要利用時間想想，是否有哪裡做得不好要改進的地方，自己檢討、反省一下。

陳其邁排隊投票時，一度退出隊伍跟競選總部發言人高閔琳說話，事後被問到說了什麼？他說，擔心晚上開票之夜舞台不夠大，「舞台可以再大一點，不然人多，麥克風講話會比較吃力，還有選後感言，應該要怎麼寫比較好」。（編輯：張芷瑄）1111126