九合一選舉 蔡總統：盼踴躍投票實踐民主 決定家鄉和國家未來
2022/11/26 09:54（11/26 10:10 更新）
總統蔡英文26日上午前往九合一選舉投開票所投票，她希望民眾都能踴躍投票，全國公民用手上一票決定家鄉和國家的未來。中央社記者張皓安攝 111年11月26日
（中央社記者吳家豪台北26日電）總統蔡英文今天上午前往九合一選舉投開票所投票並發表簡短談話，她表示，今天心情很好，希望民眾都能踴躍投票、回家投票，這是實踐民主最重要的時刻，希望全國公民用手上一票決定家鄉和國家的未來。
九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。總統蔡英文早上前往新北秀朗國小投票並接受媒體採訪。
蔡總統說，今天是投票日，不論是什麼樣的天氣，還是要鼓勵民眾踴躍投票、回家投票，「這是我們實踐民主最重要的一個時刻」，也希望全國所有公民可以用手上的一票，來決定家鄉的未來和國家的未來。
她表示，這次也是第一次有18歲公民權修憲複決的案子，這是憲政體制中非常重要的一步，希望民眾都可以踴躍投票，行使在憲政體制下很重要的公民權。
蔡總統也感謝全國選務人員，「他們今天很辛苦，謝謝他們的幫忙」。（編輯：潘羿菁）1111126
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