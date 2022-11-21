中選會籲民眾勿轉傳6謠言 投票所不藏票、電腦計票不造假

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（中央社記者陳俊華台北21日電）中選會今天說，投票日接近，選務謠言到處流傳，並整理出6大類選務假訊息，提醒民眾勿輕信、更勿轉傳，以免輕信轉傳被檢舉而觸法，一起守護台灣民主。

中選會透過新聞稿表示，投票日接近，選務謠言到處流傳，民眾經常在社群媒體上，收到、看到不少選務錯假訊息，中選會整理常見的6大類選務錯假訊息，包括：第一、「網傳電腦計票會造假」，但計票系統上的每筆資料，都與全國各地投開票票數相同。

第二、「網傳投票所內外都可以錄影監控」是錯誤的，在投票所內外，依法都不能錄影監控民眾投票；第三、「網傳選務工作人員不公正」，事實上選務工作人員半數以上是全國各地公教人員，且各政黨或候選人也有推薦監察員，監督整個開票過程。

第四、「網傳紙製票箱會藏票」，事實上沒辦法藏票，且投票前、開票結束時，都會讓民眾與監察員檢查確認；第五、「網傳圈選工具很髒」，中選會說，投票所各項物品、圈選工具每小時至少消毒一次，請民眾放心。

第六、「網傳開票前不宣布領票人數」，中選會表示，選務工作人員是會宣布的，且開票後還必須填寫「投開票報告表」公開張貼，並讓監察員與民眾檢視。

中選會說，提醒民眾讀到選務錯假訊息時，勿輕信、更勿轉傳，並可加入「Cofacts真的假的」、Mygopen、「美玉姨」、「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號。

中選會指出，民眾或可在臉書、谷歌上查證，例如「台灣事實查核中心」等查核報告也都可協助民眾辨識認清選務錯假訊息，既幫自己又可協助親友確認相關訊息，以免輕信轉傳被檢舉而觸法，一起守護台灣民主。（編輯：林興盟）1111121