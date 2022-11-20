投票所可錄影監票？中選會：擾亂投票恐觸法

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（中央社記者陳俊華台北20日電）網傳投票所30公尺內外都可錄影、監控投票。中選會今天提醒民眾切勿聽信而觸法，錄影監控他人投票，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，檢警司法機關將依法究辦。

九合一大選併修憲複決公投將在26日舉行，中選會透過新聞稿表示，11月26日投票日在即，網路社群媒體有民眾持續造謠，製造及傳播「投票所30公尺內或外，都可錄影、監控民眾投票」等錯假訊息，試圖影響投票秩序。

中選會說，提醒民眾切勿聽信，更勿因聽信而觸法，若遇類似惡意選務造謠，可向檢警司法機關報案或舉發，讓檢警司法機關依法究辦。

中選會表示，實際上司法檢警機關在歷年來的選舉過程中，就不斷強調，無論是投票所30公尺內外，都不得有違反刑法、公職人員選舉罷免法等規定的行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

中選會指出，投票日在投票所周圍30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，將由檢警司法機關依刑法第142條及第147條規定處理。

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中選會表示，如果在投票所30公尺內外，架設手機或攝影器材，從事選舉人或投票權人的錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，一定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

中選會說，11月26日投票日當天除了不可有競助選或從事拉票，若在投票所30公尺內、外逗留或徘佪不去，或不時對前來投票的民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票的人，選務機關會立即通知監察小組委員，並請檢警司法機關列為偵查重點對象。（編輯：楊凱翔）1111120