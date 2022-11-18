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九合一大選估5至7萬確診者不能投票 指揮中心籲快篩陽別出門

2022/11/18 15:35（11/18 15:49 更新）
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九合一選舉26日舉行，疫情指揮中心預估將有5萬到7萬名確診者因隔離無法去投票。（中央社檔案照片）
九合一選舉26日舉行，疫情指揮中心預估將有5萬到7萬名確診者因隔離無法去投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）九合一選舉11月26日將登場，疫情指揮中心預估，屆時將有5萬到7萬名確診者因隔離無法去投票，呼籲有症狀且快篩陽的民眾，即使未完成確診程序，仍應避免出門，以免傳染。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，確診者居家照護期間自11月14日起縮短為5天，但仍有民眾可能因隔離無法參與11月26日舉行的九合一大選。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，根據目前疫情狀況，並扣除沒有投票權的未滿20歲民眾，推估屆時可能會有5萬到7萬人受影響。

媒體提問，如果民眾有症狀且快篩陽，但尚未經醫師評估確診，有相關法令可制止其去投票嗎？王必勝表示，「不是制止啦」，還沒有完成確診程序就是沒有確診，很難約束，但要特別呼籲，有症狀且快篩陽，希望並建議不要去投票，以免傳染給他人。

中選會規劃有發燒或呼吸道症狀民眾，走防疫動線到專用投票區。王必勝表示，這可說是綠色通道，主是要讓這些民眾快速投完票，避免影響其他人，有發燒等症狀不一定是COVID-19，一般感冒、流感等也都有可能，應該不會有標籤化問題。

另外，莫德納BA.5次世代雙價疫苗今天開打。王必勝說，莫德納BA.1次世代雙價疫苗還剩120萬劑左右，效期到明年3月，由於國內現在仍以BA.5疫情為主，政策方向會建議先打BA.5次世代疫苗。

不過，王必勝強調，其他國家也開始流行新變異株，例如XBB本身是BA.2衍生出來的變異株，在Omicron還是主流情況下，到底後續哪些變異株會流行不一定，疫苗都有準備提供民眾接種，不管哪一款次世代疫苗都比原始株單價疫苗有效。（編輯：陳政偉）1111118

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