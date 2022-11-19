11/19本土1萬6514例 59死、138例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）COVID-19疫情未歇，今天國內新增1.6萬本土病例，與上週同天相比降幅約13.9%。新增2例兒童重症MIS-C，目前都在一般病房觀察中，其中1名女童從確診到發病相隔164天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬6514例本土病例，與上週同天相比降幅約13.9%，確診個案中新增中重症138例（中症82例、重症56例），其中59人死亡；另外，境外移入新增57例。

59例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心發言人莊人祥表示，今天沒有特殊死亡個案，但新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例。

第1例為3歲女童，過去曾因異位性皮膚炎、胃食道逆流而就醫，已接種1劑疫苗，曾在6月1日確診，11月12日起陸續出現間歇性發燒、出血性結膜炎、腹瀉、身上多處皮疹至急診就醫，初步診斷泌尿道感染，收住一般病房，之後懷疑MIS-C，目前仍住院觀察中。

莊人祥表示，另外1名為5歲女童，無慢性病史、沒有接種疫苗，10月13日確診，11月7日起出現發燒、反復性軀幹及下肢紅疹等症狀，於11月9日就醫，初步檢查懷疑MIS-C，當天入住一般病房治療，目前住院觀察中。

國內12歲以下兒童重症累計共266例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、176例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月18日，本土輕症、無症狀個案累計804萬2370例、占99.55%，中症累計2萬717例、占0.26%，重症累計1萬5325例、占0.19%，其中死亡累計1萬3052人。（編輯：張芷瑄）1111119

（指揮中心提供）

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