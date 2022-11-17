特定族群隔離縮至2天？張上淳：沒有好的科學證據

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台灣大學公衛學者陳秀熙認為，若次世代疫苗覆蓋率逾7成，18歲到64歲隔離天數可考慮縮短為2天。行政院首席防疫顧問張上淳今天說，目前無好的科學證據，也要看保護重點而定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，口罩政策鬆綁備受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天說，第1階段主要朝有條件限制下，戶外不戴、室內要戴的方向規劃，最快11月底實施。

張上淳今天出席活動前接受媒體聯訪時表示，在戶外大家若有相當距離，暫時不戴口罩應該不會有太大威脅，但出席大型活動如跨年等，因為無法保持適當社交距離，仍建議要配戴；民眾自覺身體不適或有疾病時，同樣建議要配戴口罩。

至於口罩鬆綁第2或第3階段上路的時機點，張上淳說，就防疫立場來說，還是要等到秋冬過去或明年春節後會比較恰當。

媒體詢及，陳秀熙認為，若次世代疫苗覆蓋率可達70%、80%，18歲到64歲族群接種過次世代疫苗的確診者，隔離天數可考慮縮短為2天。張上淳說，縮短為2天沒有好的科學證據，暫不建議，另外，要看保護的重點。

張上淳指出，他認為目前威脅比較大的是長者接種率不夠理想，沒有達到9成以上，且現在每天確診個案中仍有50、60人左右死亡，其中一半沒有接種疫苗、不滿3劑占約2/3，有些人希望其他族群不受限，也有些人希望讓脆弱族群的死亡率更少，確診者就要忍耐一下，重心不同會有不同建議和考量。

有專家認為接下來可以不用全民接種。張上淳表示，概念上現在趨向比較高風險者接種後續疫苗，包括照顧高風險者的人、醫護等，也都會是建議要施打對象。

針對陳秀熙預估XBB變異株明年1月初將造成流行，張上淳表示，國外若有疫情流行，台灣早晚會面對，從BA.1到現在BA.5都是如此，但這要看XBB變異株在國外流行狀況、占比等，占比越大就越有機會被帶回國內，且現在已經不是以前清零模式管理，一定會有機會帶到社區中。

時間點部分，張上淳表示，除觀察國外的後續流行狀況，也要看國內民眾在不強制管理情況下，多麼自發配合，包括國外回來的入境者是否自律，以及社區中大家戴口罩習慣維持越好，新變異株進來的時間就會越晚。（編輯：管中維）1111117