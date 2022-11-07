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莫德納BA.5雙價疫苗11/9到貨 最快11/18開打

2022/11/7 15:02（11/7 15:12 更新）
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圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北7日電）首批莫德納次世代雙價疫苗（含BA.5變異株）共採購60萬劑，指揮中心指揮官王必勝今天表示，這批疫苗9日抵台，最快可在18日開放施打，確切時程視實際到貨狀況而定。

現階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情還是以Omicron BA.5變異株為主流病毒株，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家日前決議，莫德納與BNT次世代BA.5雙價疫苗可供12歲以上施打追加劑。

據指揮中心統計，11月5日至6日COVID-19疫苗接種3萬3635人次，疫苗接種人口涵蓋率累計第1劑93.9％、第2劑88.4％、基礎加強劑率0.8％、追加劑74％，第2次追加劑接種率16.1％（65歲以上接種率42.4％）。

昨天嬰幼兒接種莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種443人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.7％、第2劑17％。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了2193人次。（編輯：陳清芳）1111107

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