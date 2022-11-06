莫德納BA.5疫苗本週將到貨 預估大選前開打

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）首批莫德納BA.5疫苗共採購60萬劑，最快11月上旬到貨。指揮中心發言人莊人祥今天說，莫德納BA.5疫苗確定會在本週到貨，以縮短檢驗封緘天數至7天計算，預估可能趕在大選前開打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron BA.5疫情最近一週新增個案總數已降至20萬例以下，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，上一波BA.2疫情最低點落在7月底，單週14萬例，預期BA.5疫情會降得更低，但仍受民眾防疫行為改變、疫情政策放寬及XBB等新興變異株在國內傳播情形影響。

莊人祥說，現階段本土疫情還是以BA.5變異株為主要流行株，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種約2709人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.7%、第2劑17%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種約2.1萬多人次。

昨天COVID-19疫苗接種約2.9萬人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16%，其中65歲以上接種率42.4%。（編輯：張雅淨）1111106