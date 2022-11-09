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首批莫德納BA.5雙價疫苗10日抵台 18日起配送施打

2022/11/9 14:50（11/9 15:05 更新）
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圖為莫德納次世代疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，今年採購首批莫德納（Moderna）次世代BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，明天上午抵台，18日起配送至各地方政府，提供12歲以上民眾接種。

指揮中心指揮官王必勝說，今年採購的首批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗共有70.3萬劑，原本今晚抵台，因班機延誤，明天上午才到桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，暫定18日起配送給地方政府施打，提供12歲以上民眾接種追加劑使用，這批疫苗效期至112年6月27日。

王必勝說，下週還有一批莫德納次世代BA.4/5疫苗會進來，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行的病毒株主要仍是BA.5，現在施打最適當，希望符合資格者都能安排，另外，目前BA.1次世代疫苗還在施打中，效果也相當不錯，也可去接種。

指揮中心指出，台灣已於去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年將供應2000萬劑疫苗，包含這批疫苗目前共有1333.8萬劑到貨。（編輯：張芷瑄）1111109

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