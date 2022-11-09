11/9本土增2萬4798例、66死 單日確診較上週同期降逾25%

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）今天COVID-19單日新增本土病例降逾25%，較年輕死亡個案中，一名40多歲罹患肝硬化男性，完整接種3劑疫苗，在確診後短短3天病逝；另外，今年中症個案累計超過2萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午於疫情記者會中表示，新增2萬4798例本土個案，較上週同期降幅約為25.1%；另外，境外移入增59例。

確診個案新增中重症181例（中症117例、重症64例），其中66人死亡，昨天有15例死亡，與仍有病逝資料未齊全有關，今天資料補齊，數量較多，後續趨勢仍待觀察，新增死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增較年輕的死亡個案是2名40多歲病例，分別為一男一女，皆有慢性病、曾接種3劑疫苗。

羅一鈞說，有肝硬化等慢性病的男性個案，11月3日出現胸痛、呼吸困難等症狀，至急診就醫，診斷肺炎和疑似心肌梗塞，安排住院，快篩陽性確診通報，11月6日病況惡化不幸過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

至於另外1名女性個案，有慢性神經系統疾病，10月4日因出現發燒、咳嗽，進行快篩陽性確診，安排居家照護，10月7日全身抽搐，送醫檢查疑似腦炎，收住加護病房，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，仍不幸於10月19日病逝，死因為COVID-19及腦炎。

今天還新增1名兒少中重症個案，為有先天性多重疾病的13歲少女，未曾接種過疫苗，10月26日開始發燒、嘔吐，10月28日就醫，PCR檢驗陽性確診，因檢查有肺炎，安排住院，給予瑞德西韋等藥物治療，但當天因氧氣濃度下降、呼吸窘迫，插管使用呼吸器，轉入加護病房，仍住院治療中。

據指揮中心統計，國內青少年重症個案累計25例，其中包含心肌炎1例、肺炎12例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）有7例、共病5例；上述個案已有6人死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月8日，本土輕症、無症狀個案累計784萬2977例、占99.56%，中症累計2萬23例、占0.25%，重症累計1萬4645例、占0.19%，其中死亡累計1萬2458人。（編輯：張芷瑄）1111109

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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