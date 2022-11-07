教職等24類場域工作人員 11/14起取消3劑令

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指揮中心公布，14日起具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質的場所工作人員，取消COVID-19疫苗第3劑接種或快篩限制。圖為1民眾在三重綜合體育館接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北7日電）指揮中心今天公布，11月14日起，具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質的場所工作人員，包含教職人員等24類對象，取消COVID-19疫苗第3劑接種或快篩限制。

中流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗3劑令的對象，包含COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬業場所及24類場所工作人員。

王必勝提醒，上述人員如果在工作或活動期間出現發燒、疑似呼吸道症狀，須儘速戴上口罩，使用家用快篩試劑檢測，如果快篩陽性，應儘速透過遠距視訊診療，由醫師協助評估快篩結果；陰性者仍建議在家休息或持續觀察症狀必要時再進行快篩。

針對接觸不特定人士或無法保持社交距離活動的民眾，已從今天起取消COVID-19疫苗第3劑接種或快篩限制，包含八大行業、健身房、宗教活動，如遶境、進香團參加成員，或由旅行社承攬，參加成員彼此屬於不特定人士旅行。（編輯：管中維）1111107