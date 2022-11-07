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擴大免費快篩擬納中低戶、7至12歲 最快11月定案

2022/11/7 11:54
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（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部長薛瑞元日前允諾研議擴大免費快篩發放對象，他今天在立法院進一步說明，現階段擬納入中低收入戶，及擴大7至12歲兒童，新制上路時間仍待指揮中心定案，但不會拖至12月。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，審查112年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算。民進黨立委賴惠員質詢時關注擴大免費快篩試劑對象規劃進度。

對此，薛瑞元說，快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，距離限期大約還有13至14個月，以效期推算，未來大概每個月需要消耗1000萬劑，才不會出現過期快篩試劑剩餘過量問題。

薛瑞元表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，推估需要進行快篩確診的數量會隨之減少，為避免快篩過剩，除現行65歲以上長者及6歲以下幼兒免費發放以外，研擬增加中低收入戶，及擴大7至12歲兒童，以1個月免費發放5劑為規劃方向。

會後薛瑞元接受媒體聯訪時表示，國內曾發送中低收入戶免費快篩，但當初是一次性，這次新制將改為持續性發放。指揮中將預估擴大對象受惠人數，至於新制是否11月上路，同樣交由指揮中心決定，「不會拖到下個月才發送。」

賴惠員在會中進一步提問，在弱勢族群優先免費發送快篩試劑的前提之下，是否可能將免費快篩受惠對象擴及上班族，照顧到國家主要生產力。

薛瑞元說，快篩實名制會繼續販賣，售價仍維持每份（5劑）新台幣500元，換算1劑為100元，這個通路的快篩價格不貴，對上班族來說還可以負擔的。（編輯：卞金峰）1111107

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