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第7輪快篩實名制11/1起開賣 長者幼兒免費領5劑

2022/10/26 14:18（10/26 14:36 更新）
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圖為北市士林區一家藥局的藥師遞上實名制快篩試劑給消費者。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）指揮中心今天公布，11月1日起，實施第7輪家用抗原快篩試劑實名制，及第5輪0至6歲學齡前幼兒與第3輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑，民眾可持健保卡購買或領取。

防疫新制

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，因應民眾有購買家用抗原快篩試劑需求，同時為保障幼兒與長者健康，宣布自11月1日起，實施第7輪家用抗原快篩試劑實名制，及第5輪0至6歲學齡前幼兒與第3輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。

實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每名民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次（次數不拘）購買（可代購），讓有需要篩檢族群可以購得每天所需快篩數量，售價仍為每份（5劑）500元。

另外，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4489家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。

王必勝表示，有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買/領取。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

王必勝也提醒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：陳政偉）1111026

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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